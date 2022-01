GF Vip, Alex Belli contro Delia: «È inutile che fai Santa Maria Goretti» (Di sabato 22 gennaio 2022) . La Duran ha finalmente ottenuto l’attesissimo faccia a faccia con il marito, ma l’esito non è stato quello sperato dalla modella venezuelana. Ancora una volta l’attore mette davanti Soleil al loro rapporto. Nuovo ingresso di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip durante la puntata di venerdì 21 gennaio. L’attore ha incontrato la moglie per rassicurarla del loro rapporto, ma la discussione prende tutta un’altra piega. Delia è super agguerrita e mentre Alex continua a sottolineare che il loro è un amore libero, Delia chiede il rispetto che non ha visto da quando è entrato al Grande Fratello: «Cosa vuoi fare nella tua vita? Invece di proteggere il nostro amore continui a scrivere. Perché metti questi hashtag? Io sto difendendo i nostri tre anni meravigliosi, mi sto per togliere questo cavolo di ... Leggi su blog.libero (Di sabato 22 gennaio 2022) . La Duran ha finalmente ottenuto l’attesissimo faccia a faccia con il marito, ma l’esito non è stato quello sperato dalla modella venezuelana. Ancora una volta l’attore mette davanti Soleil al loro rapporto. Nuovo ingresso dinella casa del Grande Fratello Vip durante la puntata di venerdì 21 gennaio. L’attore ha incontrato la moglie per rassicurarla del loro rapporto, ma la discussione prende tutta un’altra piega.è super agguerrita e mentrecontinua a sottolineare che il loro è un amore libero,chiede il rispetto che non ha visto da quando è entrato al Grande Fratello: «Cosa vuoi fare nella tua vita? Invece di proteggere il nostro amore continui a scrivere. Perché metti questi hashtag? Io sto difendendo i nostri tre anni meravigliosi, mi sto per togliere questo cavolo di ...

