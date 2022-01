GF Vip 6,Valeria Marini e Giacomo Urtis eliminati: ecco le nuove nomination (Di sabato 22 gennaio 2022) La coppia stellare ha dovuto lasciare la Casa durante la puntata del 21 gennaio 2022. I nuovi concorrenti al televoto sono Federica Calemme, Soleil Sorge e Kabir Bedi, mentre gli immuni, Katia Ricciarelli, Barù, Lulù e Jessica Selassié, Manila Nazzaro e Sophie Codegoni. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di sabato 22 gennaio 2022) La coppia stellare ha dovuto lasciare la Casa durante la puntata del 21 gennaio 2022. I nuovi concorrenti al televoto sono Federica Calemme, Soleil Sorge e Kabir Bedi, mentre gli immuni, Katia Ricciarelli, Barù, Lulù e Jessica Selassié, Manila Nazzaro e Sophie Codegoni. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoitcultura : GF Vip 6,Valeria Marini e Giacomo Urtis eliminati: ecco le nuove nomination - carloni_ilaria : RT @GrandeFratello: Il pubblico ha deciso che il VIP che deve immediatamente la Casa è... la coppia formata tra Valeria e Giacomo! #GFVIP h… - VelvetMagIta : #GFVip: Alex Belli torna in Casa, Giacomo Urtis e Valeria Marini eliminati #gfvip6 #VelvetMag #Velvet - zazoomblog : GF Vip: Alex Belli torna in Casa Giacomo Urtis e Valeria Marini eliminati - #Belli #torna #Giacomo #Urtis #Valeria - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Valeria Marini e Giacomo Urtis a confronto: ''Mi devi dire le cose in faccia'' -