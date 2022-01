(Di sabato 22 gennaio 2022) Friedrichè statoalla presidenza della Cdu con il 94,62% deidai delegati del congresso di partito online in corso in. A favore dihanno votato 915 dei 983 delegati ...

Advertising

iconanews : Germania: Merz eletto presidente Cdu con quasi 95% dei voti - ilfoglio_it : ?? Germania, Friedrich Merz è il nuovo presidente della Cdu: oggi il congresso ha formalizzato la nomina con il 94,6… - fisco24_info : Germania: Merz eletto presidente Cdu con quasi 95% dei voti: L'avvocato finanziario, 66 anni, succede ad Armin Lasc… - G_mastrovito : RT @ultimora_pol: #Germania Friedrich #Merz è stato eletto alla presidenza della #CDU|EPP con il 94,62% dei voti dai delegati del congresso… - ___________Luca : RT @kolozika: In Germania l'avvocato finanziario Friedrich #Merz, 66 anni, eletto con il 94,62% dei voti al congresso di partito digitale d… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania Merz

BERLINO - Friedrichè il nuovo presidente della Cdu. Il congresso virtuale dei conservatori tedeschi lo ha votato con uno schiacciante 94,62% delle preferenze. Nel suo discorso ai delegati,ha ricordato la "pesante sconfitta alle elezioni" del 2021 e ha promesso un "robusto segnale di rinnovamento". Ma ha anche aggiunto che le divisioni della campagna elettorale non si devono ...Friedrichè stato eletto alla presidenza della Cdu con il 94,62% dei voti dai delegati del congresso di partito online in corso in. A favore dihanno votato 915 dei 983 delegati presenti, mentre 16 si sono astenuti. L'avvocato finanziario, a 66 anni, succede ad Armin Laschet, sconfitto alle elezioni federali di ...BERLINO - Nuovo inizio per il partito dell'ormai ex cancelliera Angela Merkel. Friedrich Merz è stato eletto alla presidenza dell'Unone Cristiano-Democratica di Germania (Cdu) con il 94,62% dei voti d ...Roma, 22 gen. (LaPresse) - Friedrich Merz è il nuovo presidente della Cdu: nel voto online del partito ha totalizzato il 94,62% dei voti.