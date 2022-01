Germania | Friedrich Merz è il nuovo presidente della Cdu | eletto con il 95% dei voti Con lui torna l’ala conservatrice del partito

(Di sabato 22 gennaio 2022)è ildell’Unione Cristiano-Democratica di(Cdu). Il risultato del voto online lo ha visto trionfare con il 94.62 % (915 dei 983 delegati presenti) deie 16 astensioni e verrà formalizzato il 31 gennaio con la conferma del voto postale. L’avvocato finanziario succede ad Armin Laschet, sconfitto alle elezioni federali di settembre come candidato cancelliere. L’elezione dinon è solo una sua vittoria personale, ma anche una sorta di trionfo sui funzionari delche gli avevano negato la maggioranza in due congressi. Ed è una scelta a favore di quella parte piùdel: un cambio di linea, dopo la fine dell’era Angela Merkel....

Con una percentuale bulgaraMerz è stato eletto alla presidenza della tedesca Cdu (Unione Cristiano - Democratica). Merz stato eletto alla presidenza della CDU con il 94,62% dei voti dai delegati del congresso di partito online in corso in. A favore di Merz hanno votato 915 dei 983 delegati. Il candidato più a destra del partito e storicamente ostile ad Angela Merkel ha ottenuto quasi il 95 per cento dei voti al congresso. BERLINO - Nuovo inizio per il partito dell'ormai ex cancelliera Angela Merkel. Friedrich Merz è stato eletto alla presidenza dell'Unone Cristiano-Democratica di Germania (Cdu) con il 94,62% dei voti.