Genoa-Udinese, le formazioni ufficiali: tante novità nel Grifone (Di sabato 22 gennaio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Genoa-Udinese, sfida valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma 1, coadiuvato da Bindoni e Macaddino come assistenti, e dal quarto uomo Santoro. VAR e AVAR saranno rispettivamente Di Paolo e Pagnotta. Calcio d’inizio ore 15:00 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova. C’è tanta curiosità questo pomeriggio nel vedere in campo il nuovo Genoa di Alexander Blessin. Dopo l’esonero di Andryi Schevchenko, la dirigenza rossoblù si è mossa subito alla ricerca di un nuovo tecnico in grado di guidare la compagine genovese alla salvezza. L’ex allenatore dell’Oostende dovrà cercare i giusti accorgimenti ad una squadra reduce dalla pesante sconfitta per 6-0 contro la Fiorentina. Il tedesco approfitterà ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 22 gennaio 2022) Riportiamo ledi, sfida valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma 1, coadiuvato da Bindoni e Macaddino come assistenti, e dal quarto uomo Santoro. VAR e AVAR saranno rispettivamente Di Paolo e Pagnotta. Calcio d’inizio ore 15:00 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova. C’è tanta curiosità questo pomeriggio nel vedere in campo il nuovodi Alexander Blessin. Dopo l’esonero di Andryi Schevchenko, la dirigenza rossoblù si è mossa subito alla ricerca di un nuovo tecnico in grado di guidare la compagine genovese alla salvezza. L’ex allenatore dell’Oostende dovrà cercare i giusti accorgimenti ad una squadra reduce dalla pesante sconfitta per 6-0 contro la Fiorentina. Il tedesco approfitterà ...

