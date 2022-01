Genoa - Udinese 0 - 0 | rossoblù e friulani non si fanno male

Advertising

pianetagenoa : Genoa-Udinese, le pagelle: Portanova è il cuore del Grifone - - manuliga8612 : Doveri arbitro di merda come sempre…. - andreastoolbox : Genoa Udinese, Blessin: 'Siamo nella direzione giusta. Salvezza possibile: io ci credo' | Sky Sport - BabboleoNews : 'Salvezza? Ci sono ancora 15 partite e tanti punti da conquistare, l'importante è che la squadra ci creda'. Così a… - GazzettinoL : Serie A 23a giornata 2-1 H.Verona-Bologna Venerdi 21 h.20,45 0-0 Genoa-Udinese Sabato h.15 2-1 Inter-Venezi… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Udinese

si affrontano allo stadio Ferraris in una delicata sfida salvezza, che apre il sabato il sabato della 23giornata di Serie A . Una partita molto intensa dal punto di vista fisico si ...Prosegue con tre partite la 23esima giornata di Serie A, iniziata venerdì sera con Verona - Bologna 2 - 1 . Nel match delle 15 finisce 0 - 0 fra. Alle 18 la sfida Inter - Venezia, poi alle 20.45 c'è Lazio - Atalanta ( GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). La cronaca di Inter - Venezia A San Siro Inzaghi sceglie Dzeko e Lautaro in ...Prosegue la 23esima giornata di Serie A dopo l’anticipo del venerdì sera che visto l’Hellas Verona imporsi sul Bologna per 2-1. Alle ore 15:00 c’è l’esordio di Alexander Blessin sulla panchina del Gen ...Termina a reti bianche il primo anticipo del sabato di Serie A. Espulso Cambiaso nel Grifone, alla prima di Blessin in panchina ...