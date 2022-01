Genoa | Sturaro | «Atmosfera attorno alla squadra sempre negativa»

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il centrocampista delha parlato dopo la partita contro l’Udinese Stefano, centrocampista del, ai microfoni di DAZN ha commentato il pareggio contro l’Udinese. CLIMA NEGATIVO – «I valori nella nostraci sono. È una stagione partita con dei problemi. Non è mai facile quando ti infili in situazioni così, diventa tutto complicato. L’. Oggi abbiamo dato dimostrazione di compattezza, c’è già tanto del mister. Non abbiamo più nulla da perdere, dobbiamo fare questo miracolo». BLESSIN – «Il mister è riuscito subito a creare empatia. Abbiamo subito capito le sue richieste. Ovvio che oggi non potevamo metterle in ...

Manca il colpo del ko Oltre all'energia del trio d'attacco, sono soprattutto le due mezze ali,e Portanova, a consentire aldi non far respirare un'Udinese che pare pericolosamente ...E' proprioal 55 a propiziare una delle chance più nitide dei rossoblù: strappo sulla ... Ma è sempre ila fare la partita, almeno fino all'80', quando Cambiaso riceve due gialli in pochi ...Il centrocampista del Genoa Stefano Sturaro ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio con l'Udinese: "Badelj ha detto che oggi abbiamo messo quello che non è stato messo prima? Sono d’accordo.“Abbiamo valori ma la stagione è iniziata con diversi problemi. E quando ti infili in situazioni così, diventa tutto più complicato. Siamo stati compatti, abbiamo giocato da squadra, in questi giorni ...