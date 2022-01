Gb, il principe Andrea e la sua passione per i 72 peluche (soprattutto se vestiti da marinaio) (Di sabato 22 gennaio 2022) Sono tantissimi, almeno 72, soprattutto orsacchiotti vestiti da marinaio. Sono i peluche per i quali il principe Andrea ha una passione sconfinata. A rivelarlo è una ex cameriera del principe, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 22 gennaio 2022) Sono tantissimi, almeno 72,orsacchiottida. Sono iper i quali ilha unasconfinata. A rivelarlo è una ex cameriera del, ...

Advertising

Affaritaliani : Principe Andrea? Non dorme senza peluche. Camerieri insultati se piazzati male - VanityFairIt : A York non vogliono vedere associato il nome della cittadina a quello di un uomo coinvolto in uno scandalo sessuale… - MediasetTgcom24 : Kate Middleton e il principe William incontrano il nuovo cucciolo Alfie #william #katemiddleton #alfie #andrea… - OrtenziPaolo : Ho fatto un po' di ricerchine sull'affare Epstein, incuriosito dalle accuse di 'stupro minorile' al principe Andrea… - DeFontainebleau : -