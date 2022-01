Gasperini: «Ci siamo arrangiati, l’Atalanta ha dieci giocatori fuori» (Di domenica 23 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico della Dea dopo la Lazio Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky al termine di Lazio-Atalanta. Le sue parle: MATCH – «Potevamo fare di più ma per me è difficile non essere contento. Tanti giocatori erano fuori ruolo, peccato che nel secondo tempo abbiamo perso Miranchuk perché stava sfruttando bene gli spazi. Abbiamo dovuto arrangiarci. Per fare di più dovevamo avere più alternative in attacco ma sono molto felice». ASSENZE – «Non è solo Zapata che manca, anche Ilicic, Malinovskiy, Muriel. Senza contare Boga che ancora non c’è. Ha giocato Pessina attaccante, poi anche Pezzella. Abbiamo costruito qualcosa di buono. Abbiamo costruito una partita difensiva ma ad esempio con l’Inter abbiamo creato di più. Dobbiamo accettare questa situazione di emergenza, con dieci ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico della Dea dopo la Lazio Gian Pieroha parlato ai microfoni di Sky al termine di Lazio-Atalanta. Le sue parle: MATCH – «Potevamo fare di più ma per me è difficile non essere contento. Tantieranoruolo, peccato che nel secondo tempo abbiamo perso Miranchuk perché stava sfruttando bene gli spazi. Abbiamo dovuto arrangiarci. Per fare di più dovevamo avere più alternative in attacco ma sono molto felice». ASSENZE – «Non è solo Zapata che manca, anche Ilicic, Malinovskiy, Muriel. Senza contare Boga che ancora non c’è. Ha giocato Pessina attaccante, poi anche Pezzella. Abbiamo costruito qualcosa di buono. Abbiamo costruito una partita difensiva ma ad esempio con l’Inter abbiamo creato di più. Dobbiamo accettare questa situazione di emergenza, con...

Advertising

GoalItalia : Gasperini conferma la crisi di Ilicic 'Non sappiamo quando tornerà, gli siamo vicini' ?? - AncelottiIl : RT @GoalItalia: Gasperini conferma la crisi di Ilicic 'Non sappiamo quando tornerà, gli siamo vicini' ?? - castica_sar : RT @GoalItalia: Gasperini conferma la crisi di Ilicic 'Non sappiamo quando tornerà, gli siamo vicini' ?? - albertomarti : RT @GoalItalia: Gasperini conferma la crisi di Ilicic 'Non sappiamo quando tornerà, gli siamo vicini' ?? - IlGabbiano46 : RT @NicoSchira: #Gasperini sulla nuova crisi personale di Josip #Ilicic: “Gli siamo stati e gli saremo sempre vicini. La nostra testa è una… -