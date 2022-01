Gambia | iniziato il secondo mandato presidenziale di Adama Barrow

(Di sabato 22 gennaio 2022) Èufficialmente ilconsecutivo di, che il 19 gennaio ha effettuato il giuramento durante una cerimonia a cui hanno preso parte i capi di Stato di diversi Paesi dell’Africa occidentale., in carica dal 2017, ha vinto con largo margine le elezioni dello scorso 4 dicembre come leader del National People’s Party, il partito da lui stesso fondato nel 2019 dopo aver abbandonato lo United Democratic Party, il cui candidato in questa tornata è arrivato. Con la sua vittoria nel 2016,aveva posto fine ai 22 anni di governo autoritario di Yahya Jammeh, ma per insediarsi aveva avuto bisogno dell’aiuto dell’ECOWAS, la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale, che ...

