Gabby Petito, nuove rivelazioni Fbi: fidanzato confessò omicidio in un'agenda

La storia di Gabby Petito ha tenuto con il fiato sospeso tutta l'America per giorni. E solo ora, a cinque mesi dalla sparizione della ragazza, l' Fbi chiude il triste capitolo. L'agenzia governativa ...

Omicidio Gabby Petito, confessione di Laundrie in un block notes La nota del fidanzato suicida trovata accanto al corpo dell'uomo Brian Laundrie, il fidanzato della 22enne Gabby Petito , scomparsa a settembre durante un viaggio attraverso gli Stati Uniti e successivamente ritrovata morta, aveva ammesso di averla uccisa. Lo ha reso noto l'Fbi, secondo cui Laundrie - che ...

Omicidio Gabby Petito, confessione di Laundrie in un block notes Adnkronos Caso Petito, la confessione del fidanzato mette fine al giallo È una vera e propria confessione quella che Brian Laundrie ha scritto su un’agendina trovata vicino al suo corpo senza vita insieme a uno zainetto e a una pistola: “Sono stato io a uccidere Gabby Peti ...

Caso youtuber Gabby Petito, la confessione del fidanzato in un block notes La tragica storia della youtuber Gabby Petito si conclude con la confessione del fidanzato suicida nel block notes accanto al suo corpo Altro che false-flag per coprire i fallimenti di Biden, come i ...

