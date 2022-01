"Fuoco di sbarramento contro Draghi". Quirinale, si ribalta ancora il quadro. "Pare che lunedì...", qui salta tutto (Di sabato 22 gennaio 2022) Come sempre, alla vigilia dell'elezione del presidente della Repubblica, si vive non di certezze, ma di sensazioni e di sentito dire. E gli ultimi, su e per Mario Draghi, non sono rassicuranti. Secondo Massimo Franco, notista politico del Corriere della Sera, sarebbe in atto "un Fuoco di sbarramento" nei confronti del premer al Quirinale. I retroscena di sabato sono discordanti. C'è chi parla di Draghi come "seconda scelta di tutti", nel centrodestra ancora appeso alla volontà di Silvio Berlusconi di candidarsi o meno. Sulla carta, il Pd è l'unico partito apertamente e ufficialmente schierato per la "promozione" dell'ex numero 1 della Bce, per dare nuove prospettive politiche a un esecutivo che avrà un anno di vita davanti, al massimo. Ma è pur vero che al Nazareno si tifa, in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Come sempre, alla vigilia dell'elezione del presidente della Repubblica, si vive non di certezze, ma di sensazioni e di sentito dire. E gli ultimi, su e per Mario, non sono rassicuranti. Secondo Massimo Franco, notista politico del Corriere della Sera, sarebbe in atto "undi" nei confronti del premer al. I retroscena di sabato sono discordanti. C'è chi parla dicome "seconda scelta di tutti", nel centrodestraappeso alla volontà di Silvio Berlusconi di candidarsi o meno. Sulla carta, il Pd è l'unico partito apertamente e ufficialmente schierato per la "promozione" dell'ex numero 1 della Bce, per dare nuove prospettive politiche a un esecutivo che avrà un anno di vita davanti, al massimo. Ma è pur vero che al Nazareno si tifa, in ...

