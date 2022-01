“FORSE NON BASTA PIÙ”, sbarca in radio il nuovo singolo di Stefano Ardenghi tratto dall’album “La Consapevolezza” (Di sabato 22 gennaio 2022) Dal 21 gennaio in radio arriva “FORSE NON BASTA PIÙ” il nuovo singolo di Stefano Ardenghi tratto da “La Consapevolezza” già in digitale. Una classica ballata cantautorale con un lungo crescendo orchestrale nel finale. Il brano è una sorta di monito per cercare di permettere una vera e propria presa di coscienza collettiva che possa far riemergere quel futuro “criptato”, visibile solo a pochi; un futuro negato per certi versi e che, per alcuni, è già alle spalle. La speranza, però, che emerge in numerose singole “coscienze mute”, è il motore di questo paese che, nonostante tutto, resiste, quotidianamente resiliente… ma basterà da sola a cambiare le cose? “Penso che questo brano – afferma Stefano ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 gennaio 2022) Dal 21 gennaio inarriva “NONPIÙ” ildida “La” già in digitale. Una classica ballata cantautorale con un lungo crescendo orchestrale nel finale. Il brano è una sorta di monito per cercare di permettere una vera e propria presa di coscienza collettiva che possa far riemergere quel futuro “criptato”, visibile solo a pochi; un futuro negato per certi versi e che, per alcuni, è già alle spalle. La speranza, però, che emerge in numerose singole “coscienze mute”, è il motore di questo paese che, nonostante tutto, resiste, quotidianamente resiliente… ma basterà da sola a cambiare le cose? “Penso che questo brano – afferma...

