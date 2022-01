Florida: comitato della Camera approva il disegno di legge “Don’t Say Gay” (Di sabato 22 gennaio 2022) Un comitato della Camera in Florida ha approvato un disegno di legge, chiamato “Don’t Say Gay”. Tale legge mira a vietare le discussioni sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere nelle scuole. La legge impedirebbe agli insegnati di parlare di argomenti LGBTQ+ che non sono “appropriati per l’età o per sviluppo degli studenti”. Indignazione da parte Leggi su periodicodaily (Di sabato 22 gennaio 2022) Uninhato undi, chiamato “Say Gay”. Talemira a vietare le discussioni sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere nelle scuole. Laimpedirebbe agli insegnati di parlare di argomenti LGBTQ+ che non sono “appropriati per l’età o per sviluppo degli studenti”. Indignazione da parte

