Florenzi | “Milan | una bella famiglia Lottiamo per qualcosa di importante”

(Di sabato 22 gennaio 2022) Alessandro, difensore del, ha parlato in esclusiva ai microfoni di 'DAZN'. Ecco tutte le sue dichiarazioni

Advertising

andreafabris96 : ??? #Milan, Alessandro #Florenzi ???? a #DAZN: '#Pioli ci sta dando un’identità ben precisa, quella di intensità, di i… - CalcioWebPuglia : Florenzi a Milan TV: “Questo club mi ha dato fiducia” - andreafabris96 : ??? #Milan, Alessandro #Florenzi ???? a #DAZN: '#Pioli ha un metodo ben preciso quando attacchiamo, ci proviamo da gi… - andreafabris96 : ??? #Milan, Alessandro #Florenzi ???? a #DAZN: '#Çalhanoglu? Penso abbia mancato di rispetto ai tifosi del Milan esult… - andreafabris96 : ??? #Milan, Alessandro #Florenzi ???? a #DAZN: 'Il gruppo? Tutto bene, ho trovato una bella famiglia. Siamo molto affi… -

Ultime Notizie dalla rete : Florenzi Milan

... con ampia licenza di spingere, mentre a destra è da segnalare un possibile ballottaggio tra Calabria e, che si configura dunque come l'unico vero dubbio nella difesa delverso questo ...Le probabili formazioni die Juventus(4 - 2 - 3 - 1): Maignan -, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez - Tonali, Bakayoko - Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao - Ibrahimovic. ...“Partendo dal presupposto io non abbia nulla nei confronti di Calhanoglu, anche perchè ha lasciato bei ricordi al Milan, penso abbia mancato di rispetto ai tifosi del Milan esultando in quel modo dopo ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Alessandro Florenzi ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Dazn. Ecco le parole del terzino del Milan ...