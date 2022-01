Firenze | incursione nell’auto del pm antimafia Nastasi | è titolare dell’inchiesta Open | a Siena si era occupato della morte di David Rossi

(Di sabato 22 gennaio 2022) Nella notte tra mercoledì e giovedì qualcuno ha aperto la portiera dell’auto, parcheggiata sotto casa, e ha lasciato accesa la luce posteriore. È la descrizionemisteriosanel veicolo del pubblico ministeroDirezione distrettualedi, Antonino, attualmentesulla Fondazionedi Matteo Renzi insieme al procuratore aggiunto Luca Turco., inoltre, quando era in servizio asi eradelle indagini sulladel manager di Mps,. La notizia è stata pubblicata oggi (sabato) dal Corriere Fiorentino, spiegando che l’assegnazione di una ...

...la notizia è il Corriere Fiorentino per cui l'assegnazione di una tutela al magistrato dovrebbe essere al vaglio del prossimo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si riunirà a, ...Antonino Nastasi potrebbe finire sotto scorsa. Il pm della Direzione distrettuale antimafia diha subito una misteriosanell'auto. Nastasi, che si è occupato del caso David Rossi a Siena e attualmente è titolare dell'inchiesta su Open, potrebbe vedersi assegnare una tutela. ...Siena: misterioso blitz nella notte sull'auto del pm Antonino Nastasi. Prefettura valuta se assegnargli una scorta ...Qualcuno nella notte tra mercoledì e giovedì è salito a bordo dell'auto del pubblico ministero antimafia Antonino Nastasi, il magistrato finito da mesi nell'occhio del ciclone per la vicenda legata al ...