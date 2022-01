Fiorentina, a Cagliari in emergenza: non convocati Vlahovic e Saponara. Sarà il giorno di Piatek? (Di sabato 22 gennaio 2022) La Fiorentina è partita per la trasferta di Cagliari senza Dusan Vlahovic e Riccardo Saponara dopo aver annunciato, attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali, che 'due membri del gruppo ... Leggi su leggo (Di sabato 22 gennaio 2022) Laè partita per la trasferta disenza Dusane Riccardodopo aver annunciato, attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali, che 'due membri del gruppo ...

Advertising

sportface2016 : +++#Fiorentina: due positivi al #COVID19. #Vlahovic non convocato per #Cagliari+++ #SerieA - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A 23^ GIORNATA, CAGLIARI-FIORENTINA NON CONVOCATI VLAHOVIC E SAPONARA #SkySerieA #SerieA #SkySport… - SaraMeini : #Fiorentina ci sarebbero nuovi positivi nella squadra di Vincenzo #Italiano. Intanto la viola ha ritardato di un’or… - CentotrentunoC : #CagliariFiorentina ?? Una partita segnata dalle assenze ma anche dalla necessità di punti per obiettivi diversi pe… - sportli26181512 : Vlahovic e Saponara non convocati per Cagliari-Fiorentina. Le news: Il club viola ha pubblicato la lista dei calcia… -