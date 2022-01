"Fine settimana di lavori pesanti". Il segnale di Mattarella ai partiti (Di sabato 22 gennaio 2022) Gli scatoloni sul pavimento dell'ufficio: è un messaggio chiaro quello mandato dal portavoce di Mattarella ai partiti. Non ci sarà nessun bis Leggi su ilgiornale (Di sabato 22 gennaio 2022) Gli scatoloni sul pavimento dell'ufficio: è un messaggio chiaro quello mandato dal portavoce diai. Non ci sarà nessun bis

Advertising

Agenzia_Ansa : Mario Draghi sta trascorrendo a Città della Pieve il fine settimana che precede le votazioni per l'elezione del pre… - zaiapresidente : ?? Un'immagine della Diga di Sottomarina (Chioggia, Venezia), scattata qualche giorno fa in una giornata tersa di so… - ItalianNavy : In rotta verso il #weekend. Che programmi hai per questo fine settimana? Raccontaceli con un commento!… - luigim80 : RT @___MariaV___: Finalmente sabato.... Buon fine settimana ?? - fra_n_c_e_s_c_a : RT @_giovannigrasso: Fine settimana di lavori pesanti… -