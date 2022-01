"Fine settimana di lavori pesanti..." Il portavoce Mattarella posta la foto degli scatoloni (Di sabato 22 gennaio 2022) AGI - "Fine settimana di lavori pesanti...". Fine settimana di lavori pesanti… pic.twitter.com/HoKPUYogAr — giovanni grasso (@ giovannigrasso) January 22, 2022 Giovanni Grasso, portavoce del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, posta su twitter una foto del suo studio al Quirinale ingombro di scatoloni con libri e documenti pronti per il 'trasloco', spiegando il momento con una semplice didascalia. Anche l'immagine del profilo di Grasso è cambiata, non più il Torrino del Palazzo sede della presidenza della Repubblica ma una foto personale. Leggi su agi (Di sabato 22 gennaio 2022) AGI - "di...".di… pic.twitter.com/HoKPUYogAr — giovanni grasso (@ giovannigrasso) January 22, 2022 Giovanni Grasso,del presidente della Repubblica Sergiosu twitter unadel suo studio al Quirinale ingombro di scatoloni con libri e documenti pronti per il 'trasloco', spiegando il momento con una semplice didascalia. Anche l'immagine del profilo di Grasso è cambiata, non più il Torrino del Palazzo sede della presidenza della Repubblica ma unapersonale.

