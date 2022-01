Feti sepolti senza consenso | al cimitero di Roma i nomi delle donne che hanno abortito sono ancora visibili – L’inchiesta

(Di sabato 22 gennaio 2022) «È giusto così. Ivanno tolti». E perchében, un anno e mezzo dopo? «No, no. È stato solo un problema tecnico. La vernice usata si è scolorita». È la mattina del 20 gennaio 2022 alFlaminio di. Lotto 108: qui vengono seppelliti iabortiti dalle. Spesso, come emerso un anno e mezzo fa con una serie di casi che avevano provocato una baraonda mediatica anche internazionale, all’insaputastesse. Si tratta soprattutto di aborti terapeutici, e le(18 di loropresentato un esposto, ma l’associazione Differenza Donna racconta di centinaia di segnalazioni) non solo in molti casi non sapevano niente della sepoltura: su ...

Suomitaly : Feti sepolti senza consenso, al cimitero di Roma i nomi delle donne che hanno abortito sono ancora visibili – L’inc… - angelagennaro : Feti sepolti senza consenso, al cimitero di Roma i nomi delle donne che hanno abortito sono ancora visibili – La mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Feti sepolti

"Il cimitero deiè solo l'ultimo capitolo: in Italia le donne non sono libere di abortire, a causa dell'obiezione di coscienza. E quando ci riescono, queste interruzioni di gravidanza diventano ...Ed ecco perché sottolinea come sia incoerente " e inquietante " che si conceda il seppellimento degli animali nei cimiteri e, invece, si smaltiscano iabortivi umani come "rifiuti organici ...I radicali e la rete "Libera di Abortire" chiedono giustizia e, sopratutto, risposte da parte del Comune per la grave violazione della ...Sulle croci i nomi delle donne, in violazione alla privacy. Differenza donna: "Dalle indagini emersa condotta illecita". Radicali: "Attendiamo risposte dal sindaco Gualtieri" ...