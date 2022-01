Festival di Sanremo: una petizione contro la comunità GENDER ed LGBT (Di sabato 22 gennaio 2022) Una petizione che ha già superato le 31.000 firme quella contro la partecipazione al Festival di Sanremo di Gianluca Gori, in arte Drusilla Foer. Promotore di tale iniziativa è Provita & Vita, “un’associazione ONLUS che promuove la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna e sostiene la libertà e la priorità educativa dei genitori“. Ecco il testo della petizione indirizzata al Presidente della RAI Carlo Fuortes: “Le chiediamo di rassicurare le famiglie italiane, che finanziano la RAI pagando un canone obbligatorio, sul fatto che la presenza al Festival di Sanremo di “Drusilla Foer” – attivista LGBT schierato per cause politiche come matrimoni e adozioni gay e per il liberticida Ddl Zan – non sia sfruttata per lanciare messaggi ... Leggi su ilblogdigio (Di sabato 22 gennaio 2022) Unache ha già superato le 31.000 firme quellala partecipazione aldidi Gianluca Gori, in arte Drusilla Foer. Promotore di tale iniziativa è Provita & Vita, “un’associazione ONLUS che promuove la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna e sostiene la libertà e la priorità educativa dei genitori“. Ecco il testo dellaindirizzata al Presidente della RAI Carlo Fuortes: “Le chiediamo di rassicurare le famiglie italiane, che finanziano la RAI pagando un canone obbligatorio, sul fatto che la presenza aldidi “Drusilla Foer” – attivistaschierato per cause politiche come matrimoni e adozioni gay e per il liberticida Ddl Zan – non sia sfruttata per lanciare messaggi ...

