Far West a Napoli: nel video l'immigrato tenta di accoltellare un passante e il finanziere gli spara (Di sabato 22 gennaio 2022) L'inseguimento per la strada, l'intimazione a fermarsi, il tentativo dell'immigrato di accoltellare i passanti prima del colpo di pistola esploso da un finanziere che ha colpito alle gambe l'africano che stava seminando il panico alla periferia di Napoli, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Nel video che pubblichiamo in basso tutte le fase della scena da Far West che si è consumata due giorni fa sotto gli occhi dei cittadini, uno dei quali ha avuto la prontezza di girare il video. Scene che spesso si ripetono nelle città italiane. San Giovanni a Teduccio, la fuga dell'immigrato e i colpi del finanziere La sparatoria è avvenuta in Via 2 giugno, dopo che un immigrato di colore ha seminato il ...

