F1, Helmut Marko: “Sainz? Ha dimostrato che Lecler non è il prodigio che molti pensavano” (Di sabato 22 gennaio 2022) Mentre la off season della F1 si avvicina alla sua scadenza, visto che da febbraio in poi inizieranno le presentazioni delle nuove monoposto e gli annessi test invernali, nel circus più famoso del motorsport c’è chi, come Helmut Marko, trova sempre qualcosa da dire. Intervistato da Auto Bild, il superconsulente della Red Bull, che ha visto Max Verstappen aggiudicarsi il titolo piloti a bordo dell’auto anglo-austriaca, ha fotografato la line up della Ferrari composta da Carlos Sainz e Charles Leclerc, non risparmiando un “parere forte” sul pilota monegasco comparandolo al driver spagnolo. “Carlos (Sainz, ndr) – ha detto Helmut Marko – è un ottimo pilota: il fatto che abbia lasciato la Red Bull non era dovuto alle sue prestazioni. In ogni caso, ha ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) Mentre la off season della F1 si avvicina alla sua scadenza, visto che da febbraio in poi inizieranno le presentazioni delle nuove monoposto e gli annessi test invernali, nel circus più famoso del motorsport c’è chi, come, trova sempre qualcosa da dire. Intervistato da Auto Bild, il superconsulente della Red Bull, che ha visto Max Verstappen aggiudicarsi il titolo piloti a bordo dell’auto anglo-austriaca, ha fotografato la line up della Ferrari composta da Carlose Charlesc, non risparmiando un “parere forte” sul pilota monegasco comparandolo al driver spagnolo. “Carlos (, ndr) – ha detto– è un ottimo pilota: il fatto che abbia lasciato la Red Bull non era dovuto alle sue prestazioni. In ogni caso, ha ...

Advertising

norrisxmile : RT @carlettxleclerc: a noi di helmut marko non ce ne frega proprio zero - mattcl16 : RT @carlettxleclerc: a noi di helmut marko non ce ne frega proprio zero - versainzz : @elliotaldstan la mia era satira . sono la prima a non volere che si screditi un pilota per cui tifo per avvantaggi… - racing_ernst : @antorendina io ricordo benissimo Leclerc a lottare coi primi e vincere Gran Premi non appena ha avuto una macchina… - DR3CL16 : RT @carlettxleclerc: a noi di helmut marko non ce ne frega proprio zero -