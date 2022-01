Ex senatore M5s De Bonis lascia il Misto | La mia storia mi porta in Forza Italia

(Di sabato 22 gennaio 2022) Saverio Deil gruppoper entrare in FI: "La miadi imprenditore, le battaglie per la mia terra, mi hannoto qui"

Ilha quindi affermato di lavorare sempre per il bene del Sud, avendo come obiettivo la riduzione della distanza fra eletti ed elettori. Il suo scopo, ha dichiarato, è quello di diminuire i ...Così ilLuciano D'Alfonso che questa mattina in conferenza stampa ha presentato le sue ...e per pensare strategico la prossima settimana completeremo il lavoro iniziato dal(che sulla ...L'ultimo colpo del Cav. arriva prima dei vertici risolutivi con Forza Italia e i leader del centrodestra: il senatore Saverio De Bonis passa con le truppe azzurre. Che arrivano così a 52 senatori dopo ...Il senatore del gruppo Misto, ex M5S, Saverio De Bonis aderisce a Forza Italia. "Il Paese sta attraversando una fase estremamente delicata. L'elezione del Presidente della Repubblica avverrà in un con ...