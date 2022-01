Ex Gkn, i lavoratori dicono sì all'accordo per la reindustrializzazione della fabbrica (Di sabato 22 gennaio 2022) Campi Bisenzio, 22 gennaio 2022 - Tramite un referendum i lavoratori ex Gkn - ora Qf Spa - hanno dato l' ok all' accordo - quadro per la reindustrializzazione del sito di Campi. Alle 23 di venerdì 21 ... Leggi su lanazione (Di sabato 22 gennaio 2022) Campi Bisenzio, 22 gennaio 2022 - Tramite un referendum iex Gkn - ora Qf Spa - hanno dato l' ok all'- quadro per ladel sito di Campi. Alle 23 di venerdì 21 ...

Advertising

fattoquotidiano : Gkn, firmato l’accordo sulla riconversione industriale. “C’è la garanzia di continuità occupazionale anche per lavo… - Rvaticanaitalia : I lavoratori della ex #Gkn di Campi Bisenzio (Fi) approvano a larghissima l'accordo quadro stilato al Mise il 19 ge… - La_Quisimangia : RT @PippiCalz: insorgere. Noi di tutto questo non ne possiamo più. Ancora una volta sangue del nostro sangue. Nervi dei nostri nervi. Nerv… - lifestyleblogit : Gkn, sì dei lavoratori all'accordo per la reindustrializzazione - - lifestyleblogit : Gkn, sì dei lavoratori all'accordo per la reindustrializzazione - -