Eurolega | CSKA Mosca - Olimpia Milano 57-67 | sintesi e highlights

(Di sabato 22 gennaio 2022) L’domina la partita di, coglie una vittoria strepitosa, la quinta in sei gare, difendendo in modo ossessionante e chiudendo con un 67-57 che le sta persino stretto. Oltre ad una difesa strepitosa, e un lavoro a rimbalzo ben...

SkySport : ULTIM'ORA EUROLEGA, MILANO BATTE CSKA MOSCA 67-57 Olimpia al 3° posto con 13 vittorie e 6 sconfitte #SkyBasket… - MarkGeno147 : RT @SkySport: ULTIM'ORA EUROLEGA, MILANO BATTE CSKA MOSCA 67-57 Olimpia al 3° posto con 13 vittorie e 6 sconfitte #SkyBasket #Basket #SkySp… - SportandoIT : Eurolega, gli highlights di CSKA Mosca-A|X Armani Exchange Milano - gdstwits : Eurolega: colpo dell’Olimpia Milano. A Mosca battuto il CSKA 67-57 - Cucciolina96251 : RT @LucaMarelli72: Vittoria pesantissima a Mosca per i piazzamenti nei primi quattro posti, 2-0 negli scontri diretti anche contro il CSKA.… -

Ultime Notizie dalla rete : Eurolega CSKA

...di Mosca con la vittoria per 57 - 67 contro il. Una prestazione difensiva importante quella dell'Armani Exchange, che continua la sua marcia nei quartieri alti della classifica di. 'I ...Il video con gli highlights diMosca - Olimpia Milano 57 - 67, match della 22esima giornata dell'2021/2022. Alla Megasport Arena arriva un'altra splendida vittoria degli uomini di Messina, che si impongono con l'...L’Olimpia vince 67-57 contro i russi e ottiene la terza vittoria consecutiva in Europa. 13 punti per Daniels e Hall L’Olimpia Milano si impone sul campo del Cska Mosca e ribadisce la sua terza posizio ...Dopo la omicron-folata, torna il Decalogo intero. 1 – MANCANTI. Con l’appena giocata Wk22 si è tornati alla completezza del calendario. La situazione attuale dice che 2 squadre hanno 21 partite, 5 ne ...