Eros Ramazzotti-Michelle Hunziker, l'incredibile verità sul ritorno di fiamma (Di sabato 22 gennaio 2022) Eros Ramazzotti ha voluto fare chiarezza sulle voci che parlavano insistentemente di un ritorno di fiamma con Michelle Hunziker. Da quando lei è tornata single, infatti, le indiscrezioni riguardo i due si fanno sempre più insistenti. A fine 2021, era emersa una foto che aveva riacceso la speranza in molti fan della coppia. Eros Ramazzotti, L'articolo proviene da Inews24.it.

