Entra | segna e poi fa un assist In 8 minuti Balotelli celebra così il probabile ritorno in Nazionale VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 22 gennaio 2022) Aveva saltato quattro partite per infortunio e quindi non era stato scelto da Vincenzo Montella per cominciare da titolare la partita contro il Karagumruk, vinta per 5 a 0 dall’Adana Demirspor. Eppure, a Marioè bastato un minuto per mettere la sua firma sul tabellino.to all’ottantaduesimo, un minuto dopo ha tradotto in rete di prima intenzione un servizio del suo compagno Akgun. Un bel gol, che Super Mario ha pubblicato anche sul suo profilo Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MarioBarwuah (@mb459) Non è tutto. Sul finire del match,ha ricambiato il favore, servendo allo stesso Akgun l’per il definitivo 5-0. Un rientro col botto, per festeggiare il sempre più...