Elisabetta Belloni, tutto sulla direttora del Dis che potrebbe essere il prossimo presidente della Repubblica (Di sabato 22 gennaio 2022) Mentre il centrodestra sembra eternamente arroccato su cosa farà o non farà Silvio Berlusconi nel corso delle prossime ore, arriva una nuovissima ipotesi che riguarda una donna e, per la prima volta, la tesi che riguarda una donna al Quirinale appare qualcosa di più valido di una boutade finalizzata ad abbracciare il politicamente corretto, come invece sembra sia accaduto finora. Elisabetta Belloni, "un nome coperto che mette d'accordo tutti" Il rumor arriva negli studi di Tagadà ed a portarlo è Peter Gomez, direttore del Fattoquotidiano.it. Gomez: "Il prossimo presidente della Repubblica? I partiti in realtà stanno parlando di un nome coperto che mette d'accordo tutti. È una donna che non ha mai avuto incarichi politici: Elisabetta Belloni".

