Elisabetta Belloni | chi è? Orientamento politico | stipendio | vita privata | marito e figli

(Di sabato 22 gennaio 2022), chi è: una figura che è nata e cresciuta nel campo della diplomazia italiana ed internazionale. Ufficialmente fuori da ogni contesto e posizione politica, si definisce “orgogliosa di non avere nessuna matrice politica”. Il suo nome è uscito in occasione delle elezioni del Presidente della Repubblica 2022Ufficialmentenon fa parte di un partitospecifico. Ha avuto ruoli istituzionali con governi sia di destra sia di sinistra. Viene considerato come un profilo“indipendente”. La sua carriera politica, istituzionale e diplomatica è sempre stata neutrale. Dunque, il suo è un...

GLI OUTSIDER (2): Elisabetta Belloni, CASSESE, PERA - Elisabetta Belloni, la diplomatica iper-draghiana. Quando il premier l'ha chiamata a dirigere il comparto dell'Intelligence hanno tutti detto che è il ... Intanto, spunta tra i papabili anche Elisabetta Belloni, capo dei servizi segreti.