Elezioni Quirinale, Berlusconi valuta il ritiro. Atteso oggi il summit dei leader di centrodestra (Di sabato 22 gennaio 2022) In queste concitate per scegliere i candidati al Quirinale, il centrodestra dipende dalla decisione di Silvio Berlusconi, che entro oggi, sabato 22 gennaio, potrebbe sciogliere la riserva e decidere se fare o meno un passo indietro, indicando alla coalizione un altro nome da presentare come possibile presidente della Repubblica. LEGGI ANCHE: "Non istituirono la zona L'articolo proviene da Inews24.it.

