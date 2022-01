Elezione del Presidente della Repubblica 2022, ultime notizie 22 gennaio: i vertici e la scelta di Berlusconi (Di sabato 22 gennaio 2022) Si parla di “B-day” oggi 22 gennaio, meno due giorni per l’inizio dell’Elezione del Presidente della Repubblica. Oggi infatti è molto atteso il vertice del centrodestra e, secondo le ultime indiscrezioni, si andrebbe verso un ritiro della candidatura di Silvio Berlusconi. La giornata però vede altri incontri cruciali per la partita del Quirinale, come quello possibile tra Salvini e Letta. Inoltre il PD riunirà i grandi elettori dem per concordare la linea comune, e non sono esclusi altri faccia a faccia tra oggi e domani tra i vari leader di partito. Due giorni cruciali in vista di lunedì 24 gennaio, quando si darà il via a una travagliata Elezione per il Colle. Incontro tra Letta e Renzi: cosa pesa sulla strada di ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 22 gennaio 2022) Si parla di “B-day” oggi 22, meno due giorni per l’inizio dell’del. Oggi infatti è molto atteso il vertice del centrodestra e, secondo leindiscrezioni, si andrebbe verso un ritirocandidatura di Silvio. La giornata però vede altri incontri cruciali per la partita del Quirinale, come quello possibile tra Salvini e Letta. Inoltre il PD riunirà i grandi elettori dem per concordare la linea comune, e non sono esclusi altri faccia a faccia tra oggi e domani tra i vari leader di partito. Due giorni cruciali in vista di lunedì 24, quando si darà il via a una travagliataper il Colle. Incontro tra Letta e Renzi: cosa pesa sulla strada di ...

Advertising

borghi_claudio : E' la mia prima elezione del Presidente della Repubblica quindi sono assai inesperto, guardo e imparo, però mi verr… - Mov5Stelle : L'elezione del Presidente della Repubblica non è una battaglia per piantare le diverse bandierine. Abbiamo il dove… - fattoquotidiano : Nell'elezione del Capo dello Stato non sempre tornano i conti. Capita che figure che sulla carta raccolgono ampi co… - gabrielbar74 : @riccardo_fra fraccaro noi m5s della base vogliamo essere coinvolti nell'elezione del presidente Repubblica - Michele27270153 : RT @chetempochefa: Domenica, alla vigilia del voto per l’elezione del Presidente della Repubblica, a #CTCF da @fabfazio avremo il segretari… -