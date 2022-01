Economia, sostegni a turismo e negozi. Taglia - bollette per le imprese (Di sabato 22 gennaio 2022) Altri fondi per calmierare il caro - bollette, stavolta con un occhio particolare alle imprese, aiuti alle attivita' piu' colpite dalle chiusure invernali, come turismo e discoteche, ma una mano ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 22 gennaio 2022) Altri fondi per calmierare il caro -, stavolta con un occhio particolare alle, aiuti alle attivita' piu' colpite dalle chiusure invernali, comee discoteche, ma una mano ...

