È morto Thich Nhat Hanh, il padre della mindfulness (Di sabato 22 gennaio 2022) Il monaco buddista vietnamita, candidato da Martin Luther King al Nober per la Pace, aveva 95 anni. Fermo oppositore della guerra in Vietnam, ha trascorso parte della sua vita in esilio Leggi su vanityfair (Di sabato 22 gennaio 2022) Il monaco buddista vietnamita, candidato da Martin Luther King al Nober per la Pace, aveva 95 anni. Fermo oppositoreguerra in Vietnam, ha trascorso partesua vita in esilio

Advertising

Agenzia_Ansa : E' morto Thich Nhat Hanh, il più popolare maestro Zen. Il monaco vietnamita, per decenni in esilio, aveva 95 anni… - Corriere : È morto il popolare monaco buddista Thich Nhat Hanh, visse per 39 anni in esilio dal Vietnam - Agenzia_Italia : Attivista per la pace, tra i monaci buddisti più influenti, era noto per aver aver portato la pratica della meditaz… - mau_or_ : “La mia voce è stata soffocata dalle bombe, dai mortai e dalle urla”. '#ThichNhatHanh, monaco buddista zen, poeta… - BarabbaMarlin : Morto Thich Nhat Hanh, il più grande maestro zen al mondo, ma qualcuno ha il sospetto che fosse una pippa e semplic… -