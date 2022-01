È morto Gianni Di Marzio | l’allenatore che scoprì Maradona

(Di sabato 22 gennaio 2022) Si è spento all’età di 82Di, ex allenatore del Napoli che, per primo, segnalò a Ferlaino un giovanissimo Diego Armando. Lutto nel mondo del calcio. Si èall’età di 82 anniDi, ex allenatore di Catanzaro e Napoli. A dare la triste notizia il figlio Gianluca, giornalista esperto

... proprio di fronte allo stadio San Paolo amatissimo daLutto nel mondo del calcio. Si è spento all'età di 82 anniDi Marzio, ex allenatore di Catanzaro e Napoli. A dare la triste notizia il figlio Gianluca, giornalista esperto di calciomercato. "E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego, ...Attraverso un post via social Gianluca Di Marzio ha annunciato la morte di suo padre Gianni Il mondo del calcio e soprattutto la Cosenza sportiva piange la scomparsa di Gianni Di Marzio. L’ex allenato ...All'età di 82 anni si è spento Gianni Di Marzio, ex tecnico e dirigente: ad annunciarlo è stato il figlio Gianluca. Il calcio italiano è in lutto e piange la scomparsa di... Leggi tutta la notizia ...