È morto Gianni Di Marzio | allenò anche Brindisi e Lecce | scoprì Maradona L' allenatore napoletano aveva 82 anni

(Di sabato 22 gennaio 2022) Nel 1977,del Napoli, portò i partenopei in finale di coppa Italia. Pochi mesi dopo, durante un viaggio in Argentina,un giovanissimo calciatore e lo segnalò a Corrado Ferlaino, presidente degli azzurri: Diego Armando. Fra le tante squadre allenate in decenni,Diall’età di 82compiuti l’8 gennaio. (foto: tratta da Wikipedia) L'articolo ÈDi

SkySport : ULTIM'ORA È MORTO GIANNI DI MARZIO, AVEVA 82 ANNI Scoprì e segnalò al Napoli Diego Maradona - Si è spento Gianni Di Marzio: l'ex allenatore e dirigente aveva 82 anni - Morto Gianni Di Marzio: scoprì Maradona, allenò Napoli e Catanzaro

Addio aDi Marzio, ex allenatore e dirigente sportivo italiano, consulente del Palermo. L'annuncio è stato dato dal figlio Gianluca, giornalista a Sky. Di Marzio, 82 anni, aveva avuto un'ottima ...Di Marzio, la sua carriera e l'amicizia con Maradona Ebbe un'ottima carriera da allenatore che lo portò, negli anni '70, a condurre il Catanzaro in Serie A . Dal 1977 al 1979 è stato ...Il mondo del calcio è in lutto: si è spento, all’età di 82 anni, Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente sportivo nonché scopritore di Diego Armando Maradona Fu lui infatti a segnalarlo all’allora ...Come allenatore ha guidato diverse squadre tra cui il Catanzaro, con cui arrivò in Serie A. Tra il 1977 al 1979 allenò anche il Napoli, ottenendo il quinto posto in classifica, piazzamento Uefa ...