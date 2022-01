Dzeko fa impazzire i social: la gioia e gli sfottò dei tifosi interisti (Di sabato 22 gennaio 2022) Vince 2 - 1 l'Inter contro il Venezia, decisivo il gol di Dzeko al 90': ecco come i tifosi nerazzurri hanno commentato la partita sui social. Leggi su video.gazzetta (Di sabato 22 gennaio 2022) Vince 2 - 1 l'Inter contro il Venezia, decisivo il gol dial 90': ecco come inerazzurri hanno commentato la partita sui

Advertising

LoSbava : Massaggio di un milanista sul gruppo del fanta: Senza gomitata Dzeko sul gol..???????? quanto li stiamo facendo impazzire ???????? - ilcirotano : Dzeko fa impazzire i social: la gioia e gli sfottò dei tifosi interisti - - maaiopensocheee : Ah ma i gonzi stanno impazzendo per una presunta gomitata di dzeko? Godo ancora di più. Dovete impazzire merde. - MarcoLe86931402 : Vederli con impazzire chiedendo fallo per questo, quando per loro non era fallo di Giroud su Jesus. Sono spettacola… - ToniVulta : Ma #Marelli che dice che l intervento di #Dzeko sia uguale a quello di #Modolo mi fa impazzire #Dazn #InterVenezia -