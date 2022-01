Due negativizzati nella Salernitana, contro il Napoli si gioca. Fiorentina, nuovi positivi (Di sabato 22 gennaio 2022) Le nuove positività al Covid - 19 tra le squadre di Serie A continuano a minare il regolare svolgimento della 23ª giornata. In attesa di ulteriori sviluppi, alcune gare restano sotto osservazione per ... Leggi su gazzetta (Di sabato 22 gennaio 2022) Le nuovetà al Covid - 19 tra le squadre di Serie A continuano a minare il regolare svolgimento della 23ª giornata. In attesa di ulteriori sviluppi, alcune gare restano sotto osservazione per ...

gianlucarossitv : 20.1.2022 Ultim'ora da Venezia in vista di #InterVenezia: dopo l'ultimo giro di tamponi si sarebbero negativizzati… - Ducciozamba : Altri due negativizzati in casa #Cagliari in vista della #Fiorentina. Quattro guariti in tutto nei rossoblù #CagliariFiorentina - DribblingWorld : +++ Salernitana, si sono negativizzati altri due calciatori: i positivi scendono a 6, domani si gioca +++ #NapoliSalernitana - tvoggi : SALERNITANA, ALTRI DUE ATLETI SI NEGATIVIZZANO. SI GIOCA IL DERBY COL NAPOLI “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che,… - VincenzoIanno16 : RT @Salernogranata: Salernitana, due calciatori negativizzati: la gara del Maradona verso il regolare svolgimento -

Ultime Notizie dalla rete : Due negativizzati Due negativizzati nella Salernitana, contro il Napoli si gioca. Fiorentina, nuovi positivi ... Napoli - Salernitana ? La Salernitana ha comunicato che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, due calciatori si sono negativizzati. Il numero dei positivi nel gruppo squadra scende a ...

Salernitana: negativi due giocatori, derby si gioca "L'U. S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, due calciatori si sono negativizzati". Lo fa sapere la società granata attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale. Al momento i calciatori ancora positivi sono sei, dunque il derby in programma ...

Due negativizzati nella Salernitana, contro il Napoli si gioca. Fiorentina, nuovi positivi La Gazzetta dello Sport Napoli-Salernitana si giocherà Si giocherà la gara tra Napoli e Salernitana, in programma domenica alle 15 allo Stadio Diego Armando Maradona. All'ultimo giro di tamponi tra i granata, non si sarebbero registrati nuovi positivi al ...

Napoli-Salernitana si gioca domani: Tanti dubbi, quelli legati alla formazione da mandare in campo, ma anche una certezza: il derby tra Napoli e Salernitana allo stadio Maradona si giocherà. Questo pomeriggio, infatti, ...

