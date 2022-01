Due anni senza scuola e ora nessuno vuole più tornarci. Il dramma dell’Uganda (Di sabato 22 gennaio 2022) “Bisogna ripartire da una scuola ad personam, una scuola che cerchi uno a uno i propri studenti e riallacci un rapporto con loro”. Quella scuola e quegli studenti si trovano lungo una stradina di terra rossa che s’inerpica a fatica per una collina assolata. Siamo in Uganda, a Kireka, dove si estende lo slum più popoloso della capitale Kampala. Anche qui, come in tutta l’Uganda, le scuole primarie e secondarie hanno chiuso a marzo 2020 per quasi due anni. Ventidue mesi con i portoni sbarrati, le aule deserte e i banchi vuoti. Chi ci aiuta a far chiarezza in questa situazione, un’emergenza umanitaria tra le più gravi dei nostri giorni e tra le meno raccontante, è Matteo Severgnini, bergamasco, ormai da dieci anni a Kampala come direttore della Luigi Giussani High School, un istituto che si ispira ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 22 gennaio 2022) “Bisogna ripartire da unaad personam, unache cerchi uno a uno i propri studenti e riallacci un rapporto con loro”. Quellae quegli studenti si trovano lungo una stradina di terra rossa che s’inerpica a fatica per una collina assolata. Siamo in Uganda, a Kireka, dove si estende lo slum più popoloso della capitale Kampala. Anche qui, come in tutta l’Uganda, le scuole primarie e secondarie hanno chiuso a marzo 2020 per quasi due. Ventidue mesi con i portoni sbarrati, le aule deserte e i banchi vuoti. Chi ci aiuta a far chiarezza in questa situazione, un’emergenza umanitaria tra le più gravi dei nostri giorni e tra le meno raccontante, è Matteo Severgnini, bergamasco, ormai da diecia Kampala come direttore della Luigi Giussani High School, un istituto che si ispira ...

