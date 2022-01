Draghi al Quirinale possibile | si pensa già al nuovo governo | i nomi su cui si discute per Palazzo Chigi

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 22 gennaio 2022) Week end frenetico per la politica, che si trova a due giorni dall’inizio delle votazioni per il presidente della Repubblica senza nessun accordo per il successore di Mattarella. Il nodo è duro da sciogliere, dato che il principale candidato, Mario, che sarebbe una soluzione di compromesso accettabile, apre domande abissali sulla tenuta del. I parlamentari non vogliono tornare al voto, e questo è certo, quindi per superare l’impasse serve un accordo sul futuro. Cosa succederà setraslocasse effettivamente al? Il patto di legislatura come clausola per mandare il presidente del Consiglio sul Colle più alto è la vera questione su cui si stando in queste ore. Ok aalma solo con un patto di legislatura per un ...