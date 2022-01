Dopo 2 anni di assenza si torna in pista a Shanghai

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 22 gennaio 2022) Un gran bel segnale per il Circus e per lo sport. Si tornerà a correre sulladi. La Formula 1 riabbraccia il GP di Cina in calendario dal 2022 al 2025. In precedenza l’appuntamento cinese era stato in calendario per 15, dal 2004 al 2019. La Liberty Media ha salutato con entusiasmo il ritorno sul tracciato di. “La Formula 1 è felicissima di annunciare l’estensione del contratto con il Gran Premio della Cina almeno fino al 2025. Benché non sia stato possibile includere la Cina nel calendario del 2022 a causa della pandemia in corso, siamo molto contenti di questo nuovo accordo che assicura ai fans cinesi di avere la loro gara di Formula 1 nei prossimi”. Lieto anche il CEO della Formula 1, Stefano Domenicali. “Questa è una grande notizia per i nostri tifosi in Cina ...