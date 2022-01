Donna investita da un'auto sulla Statale Adriatica: il corpo senza vita finisce dentro il giardino di una casa (Di sabato 22 gennaio 2022) FALCONARA - Tragedia nel tardo pomeriggio lungo la Statale Adriatica, a Fiumesino. Una Donna è stata investita da un'auto, attorno alle 19,30, ed è morta sul colpo. L'impatto è stato così forte che il ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 22 gennaio 2022) FALCONARA - Tragedia nel tardo pomeriggio lungo la, a Fiumesino. Unaè statada un', attorno alle 19,30, ed è morta sul colpo. L'impatto è stato così forte che il ...

Advertising

greenpassnews : WOW - Giornalista donna dopo essere stata investita da un'auto mentre era in diretta - - soteros1 : RT @corrierefirenze: La donna ha riportato un grave trauma cranico e si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva in prognosi riser… - corrierefirenze : La donna ha riportato un grave trauma cranico e si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva in prognosi ri… - stragequotidian : Di solito non twitto di incidenti ferroviari, ma il cinismo di questo titolo mi ha colpito: 'Donna investita da un… - stragequotidian : 'una signora sta attraversando con la sua bicicletta via Ponchielli. La conduce a mano, attraversa la strada a pied… -