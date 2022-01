Domenica In: Pierpaolo Pretelli positivo al Covid (Di sabato 22 gennaio 2022) Pierpaolo Pretelli Il Covid continua a creare problemi a Domenica In. Nel prossimo appuntamento col contenitore Domenicale condotto da Mara Venier, in programma domani pomeriggio su Rai1, Pierpaolo Pretelli non ci sarà. L’ex velino, da diverse settimane volto fisso della trasmissione, è risultato infatti positivo al virus, motivo per il quale si trova attualmente in quarantena. “Ciao ragazzi! Purtroppo sono positivo al Covid, ma faccio scudo con le mie 3 dosi di vaccino! Dispiace domani non essere con la mia Mara Venier a Domenica In. Torno Presto“ ha scritto Pretelli in un storia su Instagram, rendendo partecipi i follower del fatto di aver contratto il Covid. ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 22 gennaio 2022)Ilcontinua a creare problemi aIn. Nel prossimo appuntamento col contenitorele condotto da Mara Venier, in programma domani pomeriggio su Rai1,non ci sarà. L’ex velino, da diverse settimane volto fisso della trasmissione, è risultato infattial virus, motivo per il quale si trova attualmente in quarantena. “Ciao ragazzi! Purtroppo sonoal, ma faccio scudo con le mie 3 dosi di vaccino! Dispiace domani non essere con la mia Mara Venier aIn. Torno Presto“ ha scrittoin un storia su Instagram, rendendo partecipi i follower del fatto di aver contratto il. ...

