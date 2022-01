Dl sostegni Ter: Confindustria Campania, segnali deludenti su caro energia (Di sabato 22 gennaio 2022) Napoli, 21 gen. (Labitalia) - “Dalle prime bozze che circolano del Decreto sostegni purtroppo sembrano arrivare segnali molto deludenti in merito alle misure che il Governo intende prendere per fronteggiare il caro energia che sta colpendo le... Leggi su europa.today (Di sabato 22 gennaio 2022) Napoli, 21 gen. (Labitalia) - “Dalle prime bozze che circolano del Decretopurtroppo sembrano arrivaremoltoin merito alle misure che il Governo intende prendere per fronteggiare ilche sta colpendo le...

Advertising

Agenzia_Ansa : Arriva una nuova stretta contro le frodi sui bonus edilizi, compreso il Superbonus: la bozza del decreto Sostegni t… - MISE_GOV : ?? 390 milioni alle attività in crisi per #Covid e interventi per contrastare l'aumento del costo delle #bollette en… - infoitinterno : Cassa integrazione scontata con il decreto Sostegni ter: ecco per quali settori - infoiteconomia : Decreto Sostegni Ter, il nuovo testo integrale in pdf - LetiziaSub : @LegaSalvini Bravi, col decreto sostegni ter ammazzate pure l'edilizia. Draghi sta portando a termine il lavoro e… -