Diletta Leotta, la frase preoccupante: “Sono morta” Ha spiazzato tutti (Di sabato 22 gennaio 2022) Diletta Leotta ha fatto preoccupare tutti i suoi followers per una frase davvero preoccupante durante una storia su Instagram. Nel mondo dei social è sempre pericoloso dire frasi o parole a effetto perché è un attimo che si possa mal interpretare il tutto e creare così tensione tra i fan di un personaggio famoso come Diletta Leotta. Diletta Leotta non è solo l’immagine di Dazn e una delle figure più iconiche della televisione italiana contemporanea, ma è anche una delle persone più influenti su Instagram. I suoi post e le sue storie fanno sempre il giro di tutta l’Italia e ormai probabilmente è conosciuta molto anche all’estero, tanto che una sua storia ha creato il panico. Su Instagram ha pubblicato una storia dove sta terminando ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 22 gennaio 2022)ha fatto preoccuparei suoi followers per unadavverodurante una storia su Instagram. Nel mondo dei social è sempre pericoloso dire frasi o parole a effetto perché è un attimo che si possa mal interpretare il tutto e creare così tensione tra i fan di un personaggio famoso comenon è solo l’immagine di Dazn e una delle figure più iconiche della televisione italiana contemporanea, ma è anche una delle persone più influenti su Instagram. I suoi post e le sue storie fanno sempre il giro di tutta l’Italia e ormai probabilmente è conosciuta molto anche all’estero, tanto che una sua storia ha creato il panico. Su Instagram ha pubblicato una storia dove sta terminando ...

Advertising

crush_bollywood : Diletta Leotta - OscarSalinas61 : RT @CachondasYMas: Diletta Leotta - UnAltroDavide : @salpaladino @F1N1no @DiMarzio Oh ragazzi, ma state per prendervi a ceffoni per Di Marzio? Capirei per, che so, Dil… - Slysly_72 : @lorepregliasco Giuseppe Cruciani, Peppa Pig e Diletta Leotta - JuanAlbaG1 : RT @CachondasYMas: Diletta Leotta -