Diana Di Meo | l' arbitro donna vittima di revenge porn | ' Non lo auguro a nessuno | è un porcile' IL POST

(Di sabato 22 gennaio 2022) 'È una situazione che non: è un. Sto provando a resistere ma non tutti riescono ': così, l'arbitra di calcio, sezione Pescara,Di Meo ha denunciato di essere...

Diana Di Meo, l'arbitro donna vittima di revenge porn: «Non lo auguro a nessuno: è un porcile» Diana, la 22enne arbitro vittima di revenge porn: "Abbiate le forza di denunciare"

'È una situazione che non auguro a nessuno : è un porcile . Sto provando a resistere ma non tutti riescono ': così, l'arbitra di calcio, sezione Pescara,Diha denunciato di essere vittima di revenge porn. L' arbitra della sezione di Pescara, ha spiegato di aver scoperto la presenza di chat , sia su Telegram che su Whatsapp , in cui giravano ...Di, arbitro e influencer molto seguita sui vari social network e soprattutto su Instagram, ha raccontato in un video di essere stata vittima di revenge porn . Con la voce tremante e rotta ...Da vittima di revenge porn a paladina del coraggio di additare chi sono i veri colpevoli di un reato infamante: la lezione bella di Diana Di Meo ...Roma, 22 gen."Esprimo vicinanza, solidarietà e sostegno a Diana Di Meo, che ha trovato la determinazione, la forza e il coraggio di denunciare pubblicamente que ...