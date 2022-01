Diana Di Meo | l' arbitra vittima di revenge porn | ' Piango e vomito da due giorni'

Advertising

leggoit : Diana Di Meo, l'arbitra vittima di revenge porn (foto da Instagram) - teo_algo : RT @pallonatefaccia: Diana Di Meo, arbitra di calcio pescarese di 22 anni, ha denunciato che su internet stanno girando suoi video privati:… - MichaelGiulian2 : RT @Gazzetta_it: Diana, la 22enne arbitro vittima di revenge porn: “Abbiate le forza di denunciare” - Mediagol : VIDEO Diana Di Meo, l’arbitro vittima di revenge porn: “Provo a resistere” - Owl14528833 : RT @pallonatefaccia: Diana Di Meo, arbitra di calcio pescarese di 22 anni, ha denunciato che su internet stanno girando suoi video privati:… -

Ultime Notizie dalla rete : Diana Meo

Corriere dello Sport.it

'Mi sono chiusa in casa, piango e vomito da due giorni '.Diracconta così alla Polizia postale la sua odissea di vittima di revenge porn. La 22enne pescarese è un arbitro di calcio della sezione di Pescara , ha iniziato dalle giovanili ed è ...Diè una studentessa di 22 anni di Pescara: in un video pubblicato sul suo profilo Instagram ha denunciato di essere rimasta vittima del revenge porn. Alcuni video intimi sono finiti sui ...«Mi sono chiusa in casa, piango e vomito da due giorni». Diana Di Meo racconta così alla Polizia postale la sua odissea di vittima di revenge porn. La 22enne ...Diana Di Meo è una studentessa di 22 anni di Pescara, e fa l'arbitro in Eccellenza: in un video pubblicato sul suo profilo Instagram ha denunciato di essere rimasta vittima del ...