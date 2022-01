(Di sabato 22 gennaio 2022) . In un video su Instagram racconta la terribile esperienzaDi Meo èdi. A denunciare l’accaduto èla stessa arbitra disui social. Attraverso un video su Instagram la Di Meo ha spiegato l’accaduto. Una serie di video privati, alcuni girati a sua insaputa, sono stati diffusi su chat Telegram e Whatapp.Di Meo ha dichiarato di aver sporto denuncia alle autorità competenti, che si stanno occupando di individuare i colpevoli e coloro che hanno contribuito alla diffusione dei video. Inoltre, la Di Meo racconta anche come ha scoperto il reato, ovvero attraverso la segnalazione dei link social da parte di alcuni ragazzi, che ha prontamente ringraziato. Inoltre la Di Meo ha aggiunto una considerazione su ...

361_magazine : Diana Di Meo, l'arbitra di calcio è stata vittima di revenge porn - fanpage : Video privati, molti girati a sua insaputa, condivisi su chat Whatsapp e Telegram. Diana Di Meo denuncia così di es… - lunato57 : Posto dire che sono pezzi di merda ? Hai fatto bene a denunciare, brava #DianaDiMeo - AntonellaColoru : RT @Open_gol: Stanno girando dei suoi video privati su Telegram e Whatsapp. Alcuni fatti a sua insaputa: «Oggi la vittima sono io, domani p… - Dome689 : RT @Open_gol: Stanno girando dei suoi video privati su Telegram e Whatsapp. Alcuni fatti a sua insaputa: «Oggi la vittima sono io, domani p… -

Ultime Notizie dalla rete : Diana Meo

Lega Pallavolo Serie A

E' quanto accaduto aDi, arbitro di calcio di 22 anni della sezione di Pescara. A raccontare le vicenda è stata lei stessa via social: 'Stanno girando dei miei video privati su social come ...L'infamia del revenge porn colpisce anche il mondo del calcio.di, giovane arbitro 22enne, abruzzese della di Pescara , ha denunciato con un lungo video su Instagram la circolazione, senza la sua autorizzazione, di alcuni suoi video privati a luci ...Diana Di Meo, l'arbitra di calcio è stata vittima di revenge porn. In un video su Instagram racconta la terribile esperienza ...Video privati, molti girati a sua insaputa, condivisi su chat Whatsapp e Telegram. L’arbitra di calcio Diana Di Meo denuncia così di essere vittima di revenge porn: “È una situazione che non auguro a ...