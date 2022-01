“Devi fare così”. Katia Ricciarelli categorica con Soleil. Che ora è pronta a scatenare il caos (Di sabato 22 gennaio 2022) Sono davvero tanti i momenti tesi verificatisi durante l’ultima puntata in diretta del ‘GF Vip’. In un altro articolo precedente vi abbiamo parlato della lite furibonda tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, con quest’ultimo che le ha dato della buffona. Tra i due c’è il serio rischio che possa esserci la rottura definitiva. Ora però sono state Katia Ricciarelli e Soleil Sorge ad essere finite al centro dell’attenzione, in particolare è stata la soprano a dare un consiglio a dir poco velenoso alla compagna di avventura. Nel corso della puntata Soleil Sorge ha avuto un nuovo battibecco con Delia e problemi anche con un’altra concorrente, quindi Katia Ricciarelli è per questa ragione che ha voluto dire la sua. La moglie di Alex Belli in diretta ha affermato: “Io non sono entrata ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Sono davvero tanti i momenti tesi verificatisi durante l’ultima puntata in diretta del ‘GF Vip’. In un altro articolo precedente vi abbiamo parlato della lite furibonda tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, con quest’ultimo che le ha dato della buffona. Tra i due c’è il serio rischio che possa esserci la rottura definitiva. Ora però sono stateSorge ad essere finite al centro dell’attenzione, in particolare è stata la soprano a dare un consiglio a dir poco velenoso alla compagna di avventura. Nel corso della puntataSorge ha avuto un nuovo battibecco con Delia e problemi anche con un’altra concorrente, quindiè per questa ragione che ha voluto dire la sua. La moglie di Alex Belli in diretta ha affermato: “Io non sono entrata ...

Advertising

borghi_claudio : Quando l'ho letto non ci volevo credere... praticamente il tampone può essere fatto in casa e come prova devi MANDA… - chetempochefa : 'Non ci si può dividere sui vaccini, i vaccini sono una misura di solidarietà :se non lo vuoi fare per te, lo devi… - AntalJonathan : @LaFerniMi Incapaci loro e fermi in uno schema per cui se sei un immigrato sei automaticamente una persona povera c… - lourainyourarea : RT @xparoledicarta: 'Però bello almeno una volta nella vita li devi fare' 'Mh' 'Lo vuoi tu?' 'Si' 'Maschio o femmina?' 'Boh quello che vien… - Fabs006 : RT @xparoledicarta: 'Però bello almeno una volta nella vita li devi fare' 'Mh' 'Lo vuoi tu?' 'Si' 'Maschio o femmina?' 'Boh quello che vien… -

Ultime Notizie dalla rete : Devi fare Grasso sul collo: tutti i segreti per eliminarlo in poco tempo ... puoi fare molto da sola per migliorarlo , senza ricorrere al bisturi. Se ci sono degli accumuli di grasso, devi cercare di eliminarli. Non è un'impresa titanica! Puoi riuscirci cambiando alcune ...

Ahsoka, Mary Elizabeth Winstead entra nel cast della serie spin - off in un ruolo top - secret "È qualcosa che immagini di fare per molto tempo. E poi è un po' sorprendente quando sei seduto lì, e devi farlo. Ho pensato a lungo a questa avventura per Ahsoka, ed è interessante vedere come si è ...

Digitale terrestre: cosa devi fare se leggi canale provvisorio Telefonino.net ... puoimolto da sola per migliorarlo , senza ricorrere al bisturi. Se ci sono degli accumuli di grasso,cercare di eliminarli. Non è un'impresa titanica! Puoi riuscirci cambiando alcune ..."È qualcosa che immagini diper molto tempo. E poi è un po' sorprendente quando sei seduto lì, efarlo. Ho pensato a lungo a questa avventura per Ahsoka, ed è interessante vedere come si è ...