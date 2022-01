Delia Duran parla della paparazzata fake fuori dal GF Vip: spunta Fabrizio Corona? – VIDEO (Di sabato 22 gennaio 2022) Dopo la diretta del Grande Fratello Vip di ieri, Delia Duran si è confidata lungamente con Sophie Codegoni, parlando anche di Soleil Sorge e svelando cosa significa, per lei, coppia aperta con Alex Belli. Delia Duran parla della paparazzata fake: spunta Fabrizio Corona? La nuova concorrente del GF Vip, sollecitata dall’ex tronista, ha parlato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 22 gennaio 2022) Dopo la diretta del Grande Fratello Vip di ieri,si è confidata lungamente con Sophie Codegoni,ndo anche di Soleil Sorge e svelando cosa significa, per lei, coppia aperta con Alex Belli.? La nuova concorrente del GF Vip, sollecitata dall’ex tronista, hato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

FranAltomare : (Delia Duran non ha una pagina su Wikipedia, se la cerchi viene fuori Alex Belli) ?? #GFVIP - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Delia Duran spiega perché non lascia Alex Belli | Isa e Chia #delia #duran #spiega #perché #lascia #alex… - Ida12744230 : Ieri live Delia duran molto triste per il suo cosi detto matrimonio e veramente trista questa donna... io vedo più… - 7henewstories : GFVIP, Delia Duran scoppia il Wikipedia gate, lo scivolone in diretta al... - infoitcultura : GF Vip 6, Manila Nazzaro avvisata da Barù Gaetani su Delia Duran -